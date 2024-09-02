Офіційна причина авіакатастрофи, в якій загинув експрезидент Ірану, – погана погода
Причиною катастрофи гелікоптера, в якій загинув тодішній президент Ірану Ібрагім Раїсі, були погані погодні умови. Про це повідомляє Reuters з посиланням на остаточний звіт про розслідування інциденту.
Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами
Раїсі, якого вважали можливим наступником Верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, загинув у травні під час аварії гелікоптера в гірському районі поблизу кордону з Азербайджаном.
Згідно зі звітом, головною причиною катастрофи стали несприятливі погодні умови в цьому регіоні.
Йдеться зокрема про густий туман, який призвів до того, що гелікоптер, який перевозив Раїсі та його супутників, врізався в гору.
- Увечері 19 травня 2024 року гелікоптер Bell 212 з президентом Ірану та міністром закордонних справ держави розбився, коли перетинав гірську місцевість у сильному тумані.
- Зранку 20 травня рятувальники виявили уламки гелікоптера у горах неподалік Азербайджану – він вигорів вщент, жоден з членів екіпажу не вижив.
Читайте також: Іран збільшив виробництво ракет після домовленостей із Росією щодо їх постачання – Reuters