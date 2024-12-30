ОГП: Экс-милиционер из Запорожья оказался агентом России, суд вынес ему приговор

Задержанный (Фото: СБУ)

Бывший сотрудник расформированной милиции Запорожья стал агентом российской разведки (ГРУ) и корректировал удары по Запорожью. Суд отправил его на 15 лет за решетку, сообщили в Офисе генпрокурора.

Мужчина был задержан в январе 2024 года, когда готовил новую серию ракетно-бомбовых ударов России по городу. Завербовали его в сентябре 2023 года через бывшего сокурсника, который стал чиновником Минобороны России.

Служба безопасности Украины выяснила, что куратор поручил мужчине выявлять заводы в Запорожье, производящие боеприпасы для ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных Сил Украины. Также он должен был искать расположение зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций в регионе.

Эта информация требовалась врагу, чтобы спланировать маршруты своих ракет и дронов в обход украинской противовоздушной обороны, уточнили в СБУ.

Чтобы получить информацию о местах складирования производимых вооружений и боеприпасов, вражеский агент даже планировал устроиться на один из оборонных заводов.

Для связи с куратором мужчина использовал сложную систему шифрования сообщений в мессенджере, которую разработал его "связной" – кадровый военный-шифровщик Минобороны РФ.

Сообщается, что СБУ заблаговременно разоблачила мужчину и задержала его по месту жительства в Запорожье. Ему сообщили о подозрении в государственной измене, а суд отправил агента РФ за решетку на 15 лет с конфискацией имущества.

28 ноября переселенка из-под Бахмута получила 15 лет тюрьмы за то, что наводила удары по Житомиру.

17 декабря в СБУ сообщили, что военные и их сообщники шпионили за самолетами F-16 для России, они разоблачены.

25 декабря шесть предателей получили по 15 лет за то, что воевали против Украины.