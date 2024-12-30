ОГП: Ексміліціонер із Запоріжжя виявився агентом Росії, суд виніс йому вирок

Затриманий (Фото: СБУ)

Колишній співробітник розформованої міліції Запоріжжя став агентом російської розвідки (ГРУ) та коригував удари по Запоріжжю. Суд відправив його на 15 років за ґрати, повідомили в Офісі генпрокурора.

Чоловік був затриманий у січні 2024 року, коли готував нову серію ракетно-бомбових ударів Росії по місту. Завербували його у вересні 2023 року через колишнього однокурсника, який став посадовцем Міноборони Росії.

Служба безпеки України з'ясувала, що куратор доручив чоловіку виявляти заводи у Запоріжжі, які виробляють боєприпаси для ракетно-артилерійського озброєння Збройних Сил України. Також він мав шукати розташування зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій у регіоні.

Ця інформація була потрібна ворогу, щоб спланувати маршрути своїх ракет і дронів в обхід української протиповітряної оборони, уточнили в СБУ.

Щоб отримати інформацію безпосередньо про місця складування вироблених озброєнь та боєприпасів, ворожий агент навіть планував влаштуватися на один з оборонних заводів.

Для зв’язку із куратором чоловік використовував складну систему шифрування повідомлень у месенджері, яку розробив його "зв’язковий" – кадровий військовий-шифрувальник Міноборони РФ.

Повідомляється, що СБУ завчасно викрила чоловіка та затримала його за місцем проживання у Запоріжжі. Йому повідомили про підозру у державній зраді, а суд відправив агента РФ за ґрати на 15 років з конфіскацією майна.

28 листопада переселенка з-під Бахмута отримала 15 років тюрми за те, що наводила удари по Житомиру.

17 грудня у СБУ повідомили, що військові та їхні спільники шпигували за літаками F-16 для Росії, їх викрито.

25 грудня шість зрадників отримали по 15 років за те, що воювали проти України.