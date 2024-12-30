ОГП: Ексміліціонер із Запоріжжя виявився агентом Росії, суд виніс йому вирок
Колишній співробітник розформованої міліції Запоріжжя став агентом російської розвідки (ГРУ) та коригував удари по Запоріжжю. Суд відправив його на 15 років за ґрати, повідомили в Офісі генпрокурора.
Чоловік був затриманий у січні 2024 року, коли готував нову серію ракетно-бомбових ударів Росії по місту. Завербували його у вересні 2023 року через колишнього однокурсника, який став посадовцем Міноборони Росії.
Служба безпеки України з'ясувала, що куратор доручив чоловіку виявляти заводи у Запоріжжі, які виробляють боєприпаси для ракетно-артилерійського озброєння Збройних Сил України. Також він мав шукати розташування зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій у регіоні.
Ця інформація була потрібна ворогу, щоб спланувати маршрути своїх ракет і дронів в обхід української протиповітряної оборони, уточнили в СБУ.
Щоб отримати інформацію безпосередньо про місця складування вироблених озброєнь та боєприпасів, ворожий агент навіть планував влаштуватися на один з оборонних заводів.
Для зв’язку із куратором чоловік використовував складну систему шифрування повідомлень у месенджері, яку розробив його "зв’язковий" – кадровий військовий-шифрувальник Міноборони РФ.
Повідомляється, що СБУ завчасно викрила чоловіка та затримала його за місцем проживання у Запоріжжі. Йому повідомили про підозру у державній зраді, а суд відправив агента РФ за ґрати на 15 років з конфіскацією майна.
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