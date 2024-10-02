ОГП: Преподавательница вуза из Харькова шпионила за военными по просьбе спецслужб России
Преподаватель одного из харьковских вузов получила подозрение в распространении информации о перемещении, движении, расположении Вооруженных Сил Украины. Женщину взяли под стражу, сообщают в Офисе генпрокурора.
По данным следствия, в июне 2024 года преподавателю одного из университетов Харькова написали представители российской спецслужбы и предложили сотрудничество. Женщина выискивала по Харькову месторасположение украинских военных и техники.
Полученные координаты она отмечала на Google-картах и описывала текстом, что именно там есть. Данные, как утверждают в прокуратуре, она отправляла в анонимный чат куратору из России, чтобы в дальнейшем оккупанты могли использовать их для прицельных ударов ракетами или бомбами.
Суд постановил заключить подозреваемую под стражу без права внесения залога. В случае доказательства вины женщине может грозить от пяти до восьми лет за решеткой.
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