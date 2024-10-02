ОГП: Викладачка вишу з Харкова шпигувала за військовими для російських спецслужб
Викладачка одного із харківських вишів отримала підозру у поширенні інформації про переміщення, рух, розташування Збройних Сил України. Жінку взяли під варту, повідомляють в Офісі генпрокурора.
За даними слідства, у червні 2024 року викладачці одного з університетів Харкова написали представники російської спецслужби та запропонували співпрацю. Жінка вишукувала по Харкову місця розташування українських військових та техніки.
Отримані координати вона позначала на Google-картах і текстом описувала, що саме там є. Дані, як стверджують у прокуратурі, вона відправляла в анонімний чат куратору з Росії, щоб надалі окупанти могли використати їх для прицільних ударів ракетами чи бомбами.
Суд постановив узяти підозрювану під варту без права внесення застави. В разі доведення провини жінці може загрожувати від п'яти до восьми років за ґратами.
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