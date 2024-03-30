Ограничение права голоса в ЕС. Климкин: Венгрия своим поведением многих достала

Павел Климкин (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан находится под давлением в Европейском Союзе, в ЕС рассматривают возможность ограничить право голоса страны согласно седьмой статье договорную о ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел в 2014-2019 годах Павел Климкин в интервью для LIGA.net.

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По словам экс-министра, "Венгрия своим поведением много кого в ЕС достала". Он отметил, что ранее ограничение права голоса было "определенными разговорами", но сейчас в ЕС уже готовят юридические обоснования частичного ограничения.

"Это будет разрыв мозга для современного ЕС. Это непростая история и для нас, поскольку она будет тестом на солидарность ЕС", – отметил Климкин.

Экс-министр отметил, что Орбан "очень хочет стать уникальным другом и партнером" 45-го американского президента Дональда Трампа, а также лидером европейских правых.

"Это его фундаментальная мечта, он считает, что его время может наступить. Он над этим очень хорошо работает, он опытный политик и хорошо это чувствует, но его позиция внутри Венгрии и главное в Брюсселе сейчас они под определенным прессингом", – отметил он.

По мнению Климкина, Украина тоже должна "это хорошо оценивать и понимать, в какой момент и как с ним разговаривать, а разговаривать с ним нужно".

"Орбан и Венгрия – очень непростые соседи, но они соседи и иметь нам врага на перспективу в ЕС и НАТО отнюдь не нужно", – акцентировал он.

Климкин добавил, что сейчас венгерский премьер играет в игру "свой среди чужих, чужой среди своих", ведь он единственный из западного мира, кто встречался с российским диктатором Владимиром Путиным "под камеру".

В декабре 2023 года газета Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников сообщила, что страны-члены Евросоюза могут лишить Венгрию права голоса, чтобы принять пакет помощи Украине на 50 млрд евро в 2024-2027 годах.

16 января депутат Европарламента от Финляндии Петри Сарвамаа заявил, что Европарламент одобрил резолюцию, призывающую Европейский совет проверить Венгрию на предмет постоянных нарушений ценностей ЕС.

В тот же день премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время рабочего визита в Венгрию, где встретился со своим коллегой Виктором Орбаном, заявил, что страна "не позволит ограничить права Венгрии в Европейском Союзе". Он считает инициативу лишить Венгрию права голоса "нападением на страну".

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