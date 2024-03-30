Обмеження права голосу в ЄС. Клімкін: Угорщина своєю поведінкою багато кого дістала

Павло Клімкін (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наразі знаходиться під тиском в Європейському Союзі, у ЄС розглядають можливість обмежити право голосу країни згідно з сьомою статтею договорову про ЄС. Про це заявив міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін в інтерв'ю для LIGA.net.

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За словами ексміністра, "Угорщина своєю поведінкою багато кого в ЄС дістала". Він зазначив, що раніше обмеження право голосу було "певними розмовами", але наразі в ЄС вже готують юридичні обґрунтування часткового обмеження.

"Це буде розрив мозку для сучасного ЄС. Це непроста історія й для нас, оскільки вона буде тестом на солідарність ЄС", – зазначив Клімкін.

Ексміністр зазначив, що Орбан "дуже хоче стати унікальним другом і партнером" 45-го американського президента Дональда Трампа, а також лідером європейських правих.

"Це його фундаментальна мрія, він вважає, що його час може наступити. Він над цим дуже добре працює, він досвідчений політик й добре це відчуває, але його позиція всередині Угорщини й головне в Брюсселі зараз вони під певним пресингом", – зауважив він.

На думку Клімкіна, Україна теж має "це добре оцінювати й розуміти, в який момент і як з ним розмовляти, а розмовляти з ним потрібно".

"Орбан і Угорщина – дуже непрості сусіди, але вони сусіди й мати нам ворога на перспективу в ЄС і НАТО аж ніяк не потрібно", – акцентував він.

Клімкін додав, що зараз угорський прем'єр грає в гру "свій серед чужих, чужий серед своїх", адже він єдиний із західного світу, хто зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним "під камеру".

У грудні 2023 року газета Financial Times з посиланням на неназваних європейських посадовців повідомила, що країни-члени Євросоюзу можуть позбавити Угорщину права голосу, щоб ухвалити пакет допомоги Україні на 50 млрд євро у 2024-2027 роках.

16 січня депутат Європарламенту від Фінляндії Петрі Сарвамаа заявив, що Європарламент схвалив резолюцію, яка закликає Європейську раду перевірити Угорщину на предмет постійних порушень цінностей ЄС.

Того ж дня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час робочого візиту до Угорщини, де зустрівся зі своїм колегою Віктором Орбаном, заявив, що країна "не дозволить обмежити права Угорщини у Європейському Союзі". Він вважає ініціативу позбавити Угорщину права голосу "нападом на країну".

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