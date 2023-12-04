Охотится на "шахеды": Украина получила от Британии управляемые ракеты Martlet – Times
Вооруженные силы Украины получили от Великобритании новейшие многоцелевые управляемые ракеты Martlet, предназначенные для уничтожения беспилотников. Об этом сообщила газета The Times.
По данным издания, британские ракеты Martlet являются эффективными в борьбе с целыми группами ударных дронов, в частности иранских "шахедов", которые использует Россия в войне против Украины.
Официальных сообщений о передаче Martlet Украине не было, однако в октябре начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщал, что вокруг Киева построена многоуровневая система ПВО. Он перечислил, что есть на вооружении украинских мобильных групп, назвав в том числе и Martlet.
- 2 декабря 2023 года Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине – в нем снаряды 155 мм, грузовики, тягачи, снайперские винтовки с патронами и датчики обнаружения дронов.
- Президент Зеленский заявил, что Украина начала производить шесть самоходных артиллерийских установок "Богдана" в месяц.
- 4 декабря крупнейший немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил заказы на поставку Украине 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на сумму около 142 млн евро.
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