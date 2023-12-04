Охотится на "шахеды": Украина получила от Британии управляемые ракеты Martlet – Times

ВСУ (Фото: Facebook, Генеральный штаб)

Вооруженные силы Украины получили от Великобритании новейшие многоцелевые управляемые ракеты Martlet, предназначенные для уничтожения беспилотников. Об этом сообщила газета The Times.

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По данным издания, британские ракеты Martlet являются эффективными в борьбе с целыми группами ударных дронов, в частности иранских "шахедов", которые использует Россия в войне против Украины.

СПРАВКА. Martlet – многоцелевая управляемая ракета. Ее создала компания Thales Air Defense. С 2021 года находится на вооружении в Великобритании. Дальность действия – до восьми километров. Ракета весит 13 кг с боевой частью 3 кг, ее длина — 1,3 м, а диаметр — 76 мм. В ракете используется многорежимное наведение: лазер, полуактивный лазер, инфракрасное излучение. Она предназначена для обеспечения единого семейства оружия, которое может использоваться в разных режимах: морской; поверхность-поверхность; воздушный запуск; земля-воздух.

Официальных сообщений о передаче Martlet Украине не было, однако в октябре начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщал, что вокруг Киева построена многоуровневая система ПВО. Он перечислил, что есть на вооружении украинских мобильных групп, назвав в том числе и Martlet.

2 декабря 2023 года Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине – в нем снаряды 155 мм, грузовики, тягачи, снайперские винтовки с патронами и датчики обнаружения дронов.

Президент Зеленский заявил, что Украина начала производить шесть самоходных артиллерийских установок "Богдана" в месяц.

4 декабря крупнейший немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил заказы на поставку Украине 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на сумму около 142 млн евро.

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