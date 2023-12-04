Полює на "шахеди": Україна отримала від Британії керовані ракети Martlet – Times

ЗСУ (Фото: Facebook, Генеральний штаб)

Збройні сили України отримали від Великої Британії новітні багатоцільові керовані ракети Martlet, призначені для знищення безпілотників. Про це повідомила газета The Times.

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За даними видання, британські ракети Martlet є ефективними у боротьбі з цілими групами ударних дронів, зокрема іранських "шахедів", які використовує Росія у війні проти України.

ДОВІДКА. Martlet — багатоцільова керована ракета. Її створила компанія Thales Air Defense. З 2021 року перебуває на озброєнні у Великій Британії. Дальність дії — до восьми кілометрів. Ракета має вагу 13 кг з бойовою частиною 3 кг, її довжина — 1,3 м, а діаметр — 76 мм. У ракеті використовується багаторежимне наведення: лазер, напівактивний лазер, інфрачервоне випромінювання. Вона призначена для забезпечення єдиного сімейства зброї, яке може використовуватися в різних режимах: морський; поверхня-поверхня; повітряний запуск; земля-повітря.

Офіційних повідомлень про передавання Martlet Україні не було, проте у жовтні начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомляв, що навколо Києва побудовано багаторівневу систему ППО. Він перелічив, що є на озброєнні українських мобільних груп, назвавши зокрема і Martlet.

2 грудня 2023 року Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні – у ньому снаряди 155 мм, вантажівки, тягачі, снайперські гвинтівки з набоями та датчики виявлення дронів.

Президент Зеленський заявив, що Україна почала виготовляти шість самохідних артилерійських установок "Богдана" на місяць.

4 грудня найбільший німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав замовлення на постачання Україні 155-міліметрових артилерійських снарядів на суму близько 142 млн євро.

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