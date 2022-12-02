Оккупанты атакуют под Бахмутом, хотят улучшить тактическое положение у Авдеевки – Генштаб

Сегодня, 2 декабря, российские оккупанты продолжали атаки под Бахмутом, пытались улучшить тактическое положение в районе Авдеевки. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины вечером 2 декабря.

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Как отмечается, основные усилия на ведении наступательных действий враг продолжает сосредотачивать на Лиманском и Бахмутском направлениях. Ведет обстрелы из всего спектра артиллерии.

На Авдеевском направлении российские войска пытаются улучшить тактическое положение, ведут огонь из артиллерии.

На Запорожском направлении противник усиливает передовые позиции и ведет оборону.

На Херсонском, Новопавловском и Купянском направлениях оккупанты сидят в обороне.

Украинская авиация в течение текущих суток нанесла восемь ударов по районам сосредоточения российских войск, два удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника, а также удар по его взводному опорному пункту.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили пять пунктов управления, позицию средств противовоздушной обороны врага, два склада боеприпасов, девять районов сосредоточения войск и четыре других важных объекта противника.

За сутки 1 декабря украинские военные уничтожили 650 оккупантов. Армия России потеряла более 90 000 военных ликвидированными с начала полномасштабной войны.

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Наталія Медведєва

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