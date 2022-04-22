Оккупанты делают все, чтобы заявить о каких-то победах. Но им ничто не поможет – Зеленский

Российские оккупанты продолжают делать все, чтобы у них появились основания для заявления о каких-то победах. Но им ничто не поможет. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 21 апреля.

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"На юге и востоке нашей страны оккупанты продолжают делать все, чтобы были основания для них говорить хоть о каких-то победах. Они накапливают силы, загоняют на нашу землю новые батальонные тактические группы. Пытаются даже начать так называемую "мобилизацию" в оккупированных районах Украины", – сказал президент.

Он подчеркнул, что российские оккупанты в состоянии только оттянуть время до свое поражения.

"Ни один из этих шагов не поможет России в войне против нашего государства. Они могут только оттягивать неизбежное. Время, когда захватчикам придется уйти с нашей территории. В том числе – из Мариуполя. Города, который продолжает сопротивление России. Несмотря на все, что об этом говорят оккупанты", – сказал Зеленский.

21 апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил диктатору Путину, что российские войска якобы взяли Мариуполь. При этом он сказал, что на Азовстали находятся "более 2000" бойцов. Шойгу призвал Путина отдать приказ о штурме завода. Вместо этого получил приказ "не лезть в эти катакомбы" и заблокировать территорию предприятия.

В полку "Азов" сообщили, что за день уничтожили три российских танка в Мариуполе. Накануне в "Азове" заявили, что готовы эвакуироваться из города "при поддержке третьей стороны" со своим стрелковым оружием, ранеными и телами погибших бойцов.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил вечером 21 апреля, что российские оккупанты продолжают бомбить и обстреливать территорию завода "Азовсталь", в подвалах которого находятся несколько тысяч защитников города и мирных жителей.

Наталия Медведева

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