Оккупанты на Донбассе бьют из запрещенной артиллерии: четыре военнослужащих ВСУ ранены

Оккупанты открыли огонь по позициям ВСУ из категорически запрещенной минскими соглашениями артиллерии 152 мм. В результате вчерашних обстрелов четверо военнослужащих получили ранения, еще один – боевую травму. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил.

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Всего за сутки, 17 ноября, российские гибридные войска на Донбассе 14 раз нарушали договоренность о режиме прекращения огня. В девяти случаях – с применением запрещенного "Минском" вооружения.

В результате обстрелов четверо украинских военнослужащих получили ранения, еще один – боевую травму. В штабе сообщают, что воинов госпитализировали, они в удовлетворительном состоянии.

Калибр 152 мм оккупанты использовали против ВСУ в Луганской области – возле Кряковки и Причепиловки. Также в районе Причепиловки боевики использовали минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Недалеко от Золотого-4 гибридная армия РФ задействовала калибр 120 мм и гранатометы, в районе Крымского – минометы калибра 82 мм и гранатометы.

В Донецкой области в направлении Невельского боевики применили калибр 120 мм, в районе Новоалександровки – минометы 82 мм и 120 мм и гранатометы. Позиции ВСУ возле Марьинки попали под обстрел из минометов калибра 82 мм, а в направлении Лебединского боевики задействовали гранатометы разных систем. Также обстрел из гранатометов велся в районе Шумов.

По данным штаба ООС, украинские военнослужащие открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

Сегодня, 18 ноября, оккупанты открыли огонь возле Нью-Йорка Донецкой области из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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Оксана Житнюк

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