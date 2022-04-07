Оккупанты нанесли авиаудар по железной дороге под Харьковом: заблокированы поезда

Российские оккупанты нанесли авиаудар по путепроводу возле станции Барвинково, Донецкая железная дорога. Это единственный контролируемый Украиной выезд по железной дороге из Славянска, Краматорска и Лимана, сообщает председатель правления АО "Укрзалізниця" Александр Камышин,

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Временно заблокированными в Славянске и Краматорске остались три эвакуационных поезда.

"Ждем окончания обстрела для прояснения ситуации. Пассажиров заблокированных поездов размещаем на вокзале до уточнения ситуации", – написал Камышин.

Вадим Ребрина

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