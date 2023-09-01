Оккупанты наступали на двух направлениях, ВСУ продолжают операцию на юге – карта

За прошедшие сутки российские захватчики наступали на Лиманском и Марьинском направлениях, Силы обороны продолжают операцию на Мелитопольском направлении, произошло более 25 боевых столкновений. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

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На Лиманском направлении российские войска вели наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области, успеха не имели.

На Марьинском направлении украинские защитники продолжают сдерживать наступление оккупантов в районе Марьинки Донецкой области. Захватчики без успеха вели наступательные действия в районе Новомихайловки.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают вести наступательную операцию, закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и четыре по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили одно артиллерийское средство на огневой позиции и две радиолокационные станции захватчиков.

31 августа представитель Генштаба ВСУ сообщил, что Силы обороны имели успех в направлении Новоданиловка-Новопрокоповка на Мелитопольском направлении, продолжают ведение наступательных действий южнее Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах.

Генсек НАТО заявил, что украинцы оттесняют россиян в наступлении и могут пройти через некоторые укрепленные оккупантами территории.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны заявил, что официальных заявлений от западных чиновников с критикой украинского наступления нет, есть спекуляции некоторых СМИ.

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