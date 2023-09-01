Окупанти наступали на двох напрямках, ЗСУ продовжують операцію на півдні – мапа

Впродовж минулої доби російські загарбники наступали на Лиманському та Мар'їнському напрямках, Сили оборони продовжують операцію на Мелітопольському напрямку, відбулось понад 25 бойових зіткнень. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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На Лиманському напрямку російські війська вели наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області, успіху не мали.

На Мар’їнському напрямку українські захисники продовжують стримувати наступ окупантів в районі Мар’їнки Донецької області. Загарбники без успіху вели наступальні дії в районі Новомихайлівки.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують ведення наступальної операції, закріплюються на досягнутих рубежах та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація Сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та чотири – по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один артилерійський засіб на вогневій позиції та дві радіолокаційні станції загарбників.

31 серпня речник Генштабу ЗСУ повідомив, що Сили оборони мали успіх у напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка на Мелітопольському напрямку, продовжують ведення наступальних дій південніше Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах.

Генсек НАТО заявив, що українці відтісняють росіян у наступі й можуть пройти через деякі укріплені окупантами території.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони заявив, що офіційних заяв від західних посадовців з критикою українського наступу немає, є спекуляції деяких ЗМІ.

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