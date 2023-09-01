Пентагон замовив для України протиповітряні ракети AMRAAM
01.09.2023, 06:33
AMRAAM (Фото: The Drive)
Міноборони США уклало контракт з компанією Raytheon Missiles and Defense на постачання ракет середньої дальності AMRAAM класу "повітря-повітря" для України. Про це пишеться на сайті оборонного відомства США.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
Контракт укладено на невизначену кількість поставок на суму $192 млн для закупівлі вдосконалених ракет середньої дальності AMRAAM, пише Пентагон.
Контракт передбачає закупівлю AMRAAM з різних джерел, як очікується, роботи будуть завершені до 29 листопада 2024.
Для закупівлі використовують кошти Ініціативи сприяння безпеці Україні у розмірі $7,68 млн.
ДОВІДКА. Ракети AMRAAM призначені для ураження повітряних цілей за межами їх прямої видимості. Можуть бути використані під час роботи комплексами ППО NASAMS. Детальніше про ці ракети LIGA.net писала тут.
- 21 червня Пентагон замовив в Raytheon ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності AMRAAM на $1,1 млрд, які планують продати, зокрема, й Україні.
- 17 серпня Шведський парламент Риксдаг схвалив військову допомогу Україні на понад 270 млн євро та дозволив уряду продати США обмежену кількість ракет класу "повітря-повітря" AMRAAM.
- 29 серпня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшли ракети для ППО, снаряди, Javelin.
Читайте також: Crotale, Hawk, IRIS-T та багато ракет. Що вміють комплекси ППО, які отримає Україна
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Ще по темі
Пентагон запевняє: США вистачить озброєнь як на допомогу Україні, так і на свою армію 26.07.2023"Вболівають за наш успіх". Посол у США пояснила, чому прості американці підтримують Україну 04.07.2023Bradley, Stryker та ракети для HIMARS. Байден підписав новий пакет військової допомоги Україні 13.06.2023
Останні новини
Коментарі