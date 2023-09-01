Пентагон замовив для України протиповітряні ракети AMRAAM

Міноборони США уклало контракт з компанією Raytheon Missiles and Defense на постачання ракет середньої дальності AMRAAM класу "повітря-повітря" для України. Про це пишеться на сайті оборонного відомства США.

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Контракт укладено на невизначену кількість поставок на суму $192 млн для закупівлі вдосконалених ракет середньої дальності AMRAAM, пише Пентагон.

Контракт передбачає закупівлю AMRAAM з різних джерел, як очікується, роботи будуть завершені до 29 листопада 2024.

Для закупівлі використовують кошти Ініціативи сприяння безпеці Україні у розмірі $7,68 млн.

ДОВІДКА. Ракети AMRAAM призначені для ураження повітряних цілей за межами їх прямої видимості. Можуть бути використані під час роботи комплексами ППО NASAMS. Детальніше про ці ракети . Ракети AMRAAM призначені для ураження повітряних цілей за межами їх прямої видимості. Можуть бути використані під час роботи комплексами ППО NASAMS. Детальніше про ці ракети LIGA.net писала тут

21 червня Пентагон замовив в Raytheon ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності AMRAAM на $1,1 млрд, які планують продати, зокрема, й Україні.

17 серпня Шведський парламент Риксдаг схвалив військову допомогу Україні на понад 270 млн євро та дозволив уряду продати США обмежену кількість ракет класу "повітря-повітря" AMRAAM.

29 серпня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшли ракети для ППО, снаряди, Javelin.

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