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Пентагон заказал для Украины противовоздушные ракеты AMRAAM

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2023, 06:33
Пентагон заказал для Украины противовоздушные ракеты AMRAAM - Фото
AMRAAM (Фото: The Drive)

Минобороны США заключило контракт с компанией Raytheon Missiles and Defense на поставку ракет средней дальности AMRAAM класса "воздух-воздух" для Украины. Об этом пишется на сайте оборонного ведомства США.

Контракт заключен на неопределенное количество поставок на сумму $192 млн для закупки усовершенствованных ракет средней дальности AMRAAM, пишет Пентагон.

Контракт предусматривает закупку AMRAAM из разных источников, как ожидается, работы будут завершены до 29 ноября 2024 года.

Для закупки используют средства Инициативы содействия безопасности Украине в размере $7,68 млн.

СПРАВКА. Ракеты AMRAAM предназначены для поражения воздушных целей вне их прямой видимости. Могут быть использованы при работе комплексами ПВО NASAMS. Подробнее об этих ракетах LIGA.net писала здесь.
  • 21 июня Пентагон заказал у Raytheon ракеты AMRAAM на $1,1 млрд, которые планируют продать, в том числе, и Украине.
  • 17 августа Шведский парламент Риксдаг одобрил военную помощь Украине более чем на 270 млн евро и разрешил правительству продать США ограниченное количество ракет AMRAAM.
  • 29 августа США объявили о новом пакете военной помощи Украине, в который вошли ракеты для ПВО, снаряды, Javelin.

Читайте также: Crotale, Hawk, IRIS-T и много ракет. Что умеют комплексы ПВО, которые получит Украина

Артём Джерипа
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