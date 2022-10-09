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Оккупанты наступают на Бахмут и Авдеевку, обстреливают ракетами города – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2022, 19:29
Оккупанты наступают на Бахмут и Авдеевку, обстреливают ракетами города – Генштаб - Фото
Фото - Генеральный штаб ВСУ

Оккупанты пытаются выстроить оборону и одновременно продолжают наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

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На Бахмутском направлении противник вел обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. В частности, огонь велся в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Зайцево, Зеленополье, Соледар, Яковлевка, Майорск и Нью-Йорк.

На Авдеевском направлении обстрелам подверглись районы Авдеевки, Водяного, Красногоровки, Марьинки, Первомайского и Новомихайловки.

ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Бударки, Терны, Соледар, Нью-Йорк, Первомайское, Невельское и Победа.

Генштаб предупреждает, что сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. Сегодня оккупанты нанесли пять ракетных и 12 авиационных ударов, совершили более 30 обстрелов из РСЗО.

Только для ударов по Запорожью противник использовал двадцать крылатых, авиационных и управляемых зенитных ракет.

По данным Генштаба, Россия испытывает дефицит боеприпасов и пытается закупить их у третьих стран, а также забирает их с военных складов и арсеналов Беларуси. 

Ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили сегодня три командных пункта и два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники. 

Читайте также: ВСУ освободили от оккупантов еще семь населенных пунктов Луганской области – список

Сергій Бережний
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