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Оккупанты обстреляли из артиллерии Сумской район: есть погибшие и раненые

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2023, 11:09
Оккупанты обстреляли из артиллерии Сумской район: есть погибшие и раненые - Фото
Фото: ОГП

9 июня оккупанты с территории России совершили артиллерийский обстрел Юнаковской и Краснопольской общин Сумского района. Погибла 70-летняя жительница села Локня, 53-летний мужчина получил ранения. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

В пгт Угроеды снаряд попал в частный дом, женщина и ее 12-летний сын получили тяжелые ранения.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрелов.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Оккупанты обстреляли из артиллерии Сумской район: есть погибшие и раненые

Оккупанты обстреляли из артиллерии Сумской район: есть погибшие и раненые

Оккупанты обстреляли из артиллерии Сумской район: есть погибшие и раненые

Оккупанты обстреляли из артиллерии Сумской район: есть погибшие и раненые
  • Ночью 20 июня Россия атаковала Украину 35 дронами-камикадзе Shahed 136/131. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 32 из них.

Читайте также: Ночью вокруг Киева было уничтожено около 20 "шахедов"

Вадим Ребрина
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