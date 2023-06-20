Оккупанты обстреляли из артиллерии Сумской район: есть погибшие и раненые
20.06.2023, 11:09
Фото: ОГП
9 июня оккупанты с территории России совершили артиллерийский обстрел Юнаковской и Краснопольской общин Сумского района. Погибла 70-летняя жительница села Локня, 53-летний мужчина получил ранения. Об этом сообщает Офис генпрокурора.
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В пгт Угроеды снаряд попал в частный дом, женщина и ее 12-летний сын получили тяжелые ранения.
Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрелов.
Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.
- Ночью 20 июня Россия атаковала Украину 35 дронами-камикадзе Shahed 136/131. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 32 из них.
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