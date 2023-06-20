Окупанти обстріляли з артилерії Сумський район: є загиблі та поранені

9 червня окупанти з території Росії здійснили артилерійський обстріл Юнаківської та Краснопільської громад Сумського району. Загинула 70-річна жителька села Локня, 53-річний чоловік отримав поранення. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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У смт Угроїди снаряд влучив у приватний будинок, жінка та її 12-річний син отримали тяжкі поранення.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Вночі 20 червня Росія атакувала Україну 35 дронами-камікадзе Shahed 136/131, Силам протиповітряної оборони вдалося збити 32 з них.

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