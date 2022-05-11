Оккупанты обстреляли ракетами Харьковскую область: погиб мирный житель

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Лозовской громаде Харьковской области. Погиб мирный житель, уничтожен склад сельхозпродукции. Об этом сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский.

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По его словам, наземной опасности для громады нет, но есть ракетная опасность.

"С учетом моментов безопасности, больше подробностей расскажу завтра", – написал он.

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Вадим Ребрина

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