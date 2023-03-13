Оккупанты обстреляли ракетами школу в Авдеевке: погибла местная жительница
13.03.2023, 16:12
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Российские оккупанты обстреляли ракетами школу в Авдеевке Донецкой области. Погибла местная жительница. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
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"Россияне двумя ракетными ударами обстреляли школу в Авдеевке. Погибла местная жительница", – написал он.
- Утром 13 марта российские оккупанты обстреляли село Куцурубской громады Николаевского района, убили двух человек, ранили троих.
- Также сегодня в Сумской области россияне обстреляли поселок Зноб-Новгородское. Один гражданский погиб, четверо ранены.
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