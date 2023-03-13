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Оккупанты обстреляли ракетами школу в Авдеевке: погибла местная жительница

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2023, 16:12
Оккупанты обстреляли ракетами школу в Авдеевке: погибла местная жительница - Фото
Снимок экрана 2023-03-13 в 16.06.13

Российские оккупанты обстреляли ракетами школу в Авдеевке Донецкой области. Погибла местная жительница. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Россияне двумя ракетными ударами обстреляли школу в Авдеевке. Погибла местная жительница", – написал он.

Оккупанты обстреляли ракетами школу в Авдеевке: погибла местная жительница
  • Утром 13 марта российские оккупанты обстреляли село Куцурубской громады Николаевского района, убили двух человек, ранили троих.
  • Также сегодня в Сумской области россияне обстреляли поселок Зноб-Новгородское.  Один гражданский погиб, четверо ранены.
Вадим Ребрина
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