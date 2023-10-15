UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оккупанты обстреляли Золотую Балку на Херсонщине, 28 прилетов, попадание в детсад – фото

Цей матеріал також доступний українською
15.10.2023, 16:14
Оккупанты обстреляли Золотую Балку на Херсонщине, 28 прилетов, попадание в детсад – фото - Фото
Фото - Telegram Херcонська ОДА (ОВА)

Российски оккупанты обстреляли село Золотая Балка в Херсонской области, повреждены частные дома и детский сад. Администрация области публикует фотографии результатов обстрела.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Херсонская ОГА (ОВА) сообщает, что российские оккупанты накрыли огнем Золотую Балку (село в Новоалександровской сельской общине Бериславского района), зафиксированы около 28 прилетов.

Есть попадания по жилому дому и хозяйственным постройкам. Повреждено здание детского сада. 

Фото – Telegram Херcонська ОДА (ОВА)

Фото – Telegram Херcонська ОДА (ОВА)

Фото – Telegram Херcонська ОДА (ОВА)

Фото – Telegram Херcонська ОДА (ОВА)

Ранее сегодня российская авиация сбросила две авиабомбы на Херсон, в результате чего в городе возникли перебои со светом и водой.

Читайте также: Расстрелянные камни. Как выглядят и что говорят архитектурные памятники Херсона

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обстрелвойнаХерсонская областьЗолотая Балка
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 