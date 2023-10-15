Оккупанты обстреляли Золотую Балку на Херсонщине, 28 прилетов, попадание в детсад – фото

Российски оккупанты обстреляли село Золотая Балка в Херсонской области, повреждены частные дома и детский сад. Администрация области публикует фотографии результатов обстрела.

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Херсонская ОГА (ОВА) сообщает, что российские оккупанты накрыли огнем Золотую Балку (село в Новоалександровской сельской общине Бериславского района), зафиксированы около 28 прилетов.

Есть попадания по жилому дому и хозяйственным постройкам. Повреждено здание детского сада.

Ранее сегодня российская авиация сбросила две авиабомбы на Херсон, в результате чего в городе возникли перебои со светом и водой.

Россияне регулярно обстреливают Херсон и деоккупированные населенные пункты области, применяя артиллерию, минометы, дроны и авиацию. Так, 14 октября Россияне нанесли удар по Днепровскому рынку Херсона.

В прошлом месяце Владимир Зеленский поручил найти противодействие российским управляемым авиационным бомбам, которыми россияне доставляют большие проблемы передовым подразделениям Сил обороны и прифронтовым населенным пунктам.

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