Окупанти обстріляли Золоту Балку на Херсонщині, 28 прильотів, влучання у дитсадок – фото

Російські окупанти обстріляли село Золота Балка на Херсонщині, пошкоджено приватні будинки та дитячий садок. Адміністрація області оприлюднює фотографії результатів обстрілу.

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Херсонська ОДА (ОВА) повідомляє, що російські окупанти накрили вогнем Золоту Балку (село в Новоолександрівській сільській громаді Бериславського району), зафіксовано близько 28 прильотів.

Є влучання по житловому будинку та господарським спорудам. Пошкоджено будинок дитячого садка.

Раніше сьогодні російська авіація скинула дві авіабомби на Херсон, внаслідок чого у місті виникли перебої зі світлом та водою.

Росіяни регулярно обстрілюють Херсон та деокуповані населені пункти області, застосовуючи артилерію, міномети, дрони та авіацію. Так, 14 жовтня росіяни завдали удару по Дніпровському ринку Херсона.

Минулого місяця Володимир Зеленський доручив знайти протидію російським керованим авіаційним бомбам, якими росіяни завдають великих проблем передовим підрозділам Сил оборони та прифронтовим населеним пунктам.

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