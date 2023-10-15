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Окупанти обстріляли Золоту Балку на Херсонщині, 28 прильотів, влучання у дитсадок – фото

Этот материал также доступен на русском
15.10.2023, 16:14
Окупанти обстріляли Золоту Балку на Херсонщині, 28 прильотів, влучання у дитсадок – фото - Фото
Фото - Telegram Херcонська ОДА (ОВА)

Російські окупанти обстріляли село Золота Балка на Херсонщині, пошкоджено приватні будинки та дитячий садок. Адміністрація області оприлюднює фотографії результатів обстрілу.

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Херсонська ОДА (ОВА) повідомляє, що російські окупанти накрили вогнем Золоту Балку (село в Новоолександрівській сільській громаді Бериславського району), зафіксовано близько 28 прильотів.

Є влучання по житловому будинку та господарським спорудам. Пошкоджено будинок дитячого садка.

Фото – Telegram Херcонська ОДА (ОВА)

Фото – Telegram Херcонська ОДА (ОВА)

Фото – Telegram Херcонська ОДА (ОВА)

Фото – Telegram Херcонська ОДА (ОВА)

Раніше сьогодні російська авіація скинула дві авіабомби на Херсон, внаслідок чого у місті виникли перебої зі світлом та водою.

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Сергій Бережний
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війнахерсонська областьобстрілЗолота Балка
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