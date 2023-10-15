Окупанти обстріляли Золоту Балку на Херсонщині, 28 прильотів, влучання у дитсадок – фото
15.10.2023, 16:14
Фото - Telegram Херcонська ОДА (ОВА)
Російські окупанти обстріляли село Золота Балка на Херсонщині, пошкоджено приватні будинки та дитячий садок. Адміністрація області оприлюднює фотографії результатів обстрілу.
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Херсонська ОДА (ОВА) повідомляє, що російські окупанти накрили вогнем Золоту Балку (село в Новоолександрівській сільській громаді Бериславського району), зафіксовано близько 28 прильотів.
Є влучання по житловому будинку та господарським спорудам. Пошкоджено будинок дитячого садка.
Раніше сьогодні російська авіація скинула дві авіабомби на Херсон, внаслідок чого у місті виникли перебої зі світлом та водою.
- Росіяни регулярно обстрілюють Херсон та деокуповані населені пункти області, застосовуючи артилерію, міномети, дрони та авіацію. Так, 14 жовтня росіяни завдали удару по Дніпровському ринку Херсона.
- Минулого місяця Володимир Зеленський доручив знайти протидію російським керованим авіаційним бомбам, якими росіяни завдають великих проблем передовим підрозділам Сил оборони та прифронтовим населеним пунктам.
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