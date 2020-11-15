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Оккупанты обвиняют жителей Крыма в краже воды. Угрожают применить силовиков

15.11.2020, 14:00
Оккупанты обвиняют жителей Крыма в краже воды. Угрожают применить силовиков - Фото
Иллюстративное фото: freepik.com

По мнению российского вице-премьера, жители Крыма сами виноваты в том, что им не хватает воды

Жителям временно оккупированного Крыма не хватает воды из-за того, что люди сами "взламывают счетчики" и получают "несанкционированный доступ" к водоснабжению. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сообщает российское пропагандистское информагентство ТАСС.

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"Ключевая проблема потерь – это воровство. Этим тоже надо заниматься, при необходимости привлекать правоохранительные органы. Нужно взять на контроль<...>где люди специально ломают или портят приборы учета, поливают свои огороды. У нас где-то не хватает воды дома, а кто-то без счетчика воду льет сколько попало", – отметил Хуснуллин.

Он добавил, что к 1 декабря должна появиться программа по учету и контролю воды, которая должна "дать определенные результаты". Кроме того, допускается, что к проверкам и контролю будут привлекать правоохранительные органы.

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Дарья Мостовая
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