Оккупанты обвиняют жителей Крыма в краже воды. Угрожают применить силовиков

По мнению российского вице-премьера, жители Крыма сами виноваты в том, что им не хватает воды

Жителям временно оккупированного Крыма не хватает воды из-за того, что люди сами "взламывают счетчики" и получают "несанкционированный доступ" к водоснабжению. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сообщает российское пропагандистское информагентство ТАСС.

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"Ключевая проблема потерь – это воровство. Этим тоже надо заниматься, при необходимости привлекать правоохранительные органы. Нужно взять на контроль<...>где люди специально ломают или портят приборы учета, поливают свои огороды. У нас где-то не хватает воды дома, а кто-то без счетчика воду льет сколько попало", – отметил Хуснуллин.

Он добавил, что к 1 декабря должна появиться программа по учету и контролю воды, которая должна "дать определенные результаты". Кроме того, допускается, что к проверкам и контролю будут привлекать правоохранительные органы.

24 августа 2020 года Симферополь и еще 39 населенных пунктов в Крыму были переведены на график подачи воды по часам: некоторые жители получают ее два часа в сутки и только в будни.

В Крыму тем временем начали перебрасывать воду за 50 км к Симферополю – карта.

Украина настаивает, что подача воды на полуостров возобновится только после его деоккупации.

8 сентября в МинВОТ заявили, что проблему с водой в Крыму оккупанты создают искусственно.

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Дарья Мостовая

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