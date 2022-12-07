Оккупанты продолжают атаки на Бахмут и Авдеевку, ведут обстрелы по жилым домам – Генштаб

Оккупанты продолжают атаковать на Бахмутском и Авдеевском направлениях, на остальных участках фронта они проводят в основном оборонительные операции. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

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За прошедшие сутки от ракетных ударов и дронов противника пострадали гражданские объекты в Коростене Житомирской области и ряд населенных пунктов Запорожской области. Кроме того, обстрелу из РСЗО подверглись жилые кварталы Курахово Донецкой области.

Сохраняется угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей Украине.

Украинская авиация за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружений и военной техники противника, а также удар по позициям его ЗРК.

Ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили три командных пункта, два района сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и два склада боеприпасов оккупантов.

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Сергій Бережний

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