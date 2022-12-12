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Оккупанты пытаются наступать на четырех направлениях – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
12.12.2022, 18:32
Оккупанты пытаются наступать на четырех направлениях – Генштаб - Фото
Фото: 93 ОМБр Холодный Яр

Сегодня, 12 декабря, российские оккупанты пытались наступать на четырех направлениях. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

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Как отмечается, противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях.

На других направлениях враг пытается сдерживать действия подразделений Сил обороны Украины.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления и четыре района сосредоточения личного состава оккупантов.

  • За сутки, 11 декабря, ВСУ уничтожили 24 танка и 620 оккупантов.

Читайте также: ВСУ отбили атаки на Донбассе, авиация и артиллерия десятки раз ударили по оккупантам – ГШ

Наталія Медведєва
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война сводка генштаб
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