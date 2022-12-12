Оккупанты пытаются наступать на четырех направлениях – Генштаб

Сегодня, 12 декабря, российские оккупанты пытались наступать на четырех направлениях. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

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Как отмечается, противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях.

На других направлениях враг пытается сдерживать действия подразделений Сил обороны Украины.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления и четыре района сосредоточения личного состава оккупантов.

За сутки, 11 декабря, ВСУ уничтожили 24 танка и 620 оккупантов.

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Наталія Медведєва

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