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ВСУ уничтожили 24 танка и 620 оккупантов за минувшие сутки — потери России от Генштаба

Цей матеріал також доступний українською
12.12.2022, 09:56
ВСУ уничтожили 24 танка и 620 оккупантов за минувшие сутки — потери России от Генштаба - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: 43 ОАБР/Facebook)

Вооруженные Силы Украины уничтожили 620 российских оккупантов и 24 танка за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные сообщали утром, что ВСУ отбили атаки противника в районах Стельмаховки, Макеевки и Серебрянского лесничества Луганской области, Верхнекаменского, Белогоровки, Соледара, Юрьевки, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Времовки Донецкой области.

Общие потери противника с 24 февраля составили: 

— личного состава — около 94 760 (+620),

— танков — 2966 (+24),

— боевых бронированных машин — 5928 (+8),

— артиллерийских систем — 1929 (+1),

— РСЗО — 397,

— средства ПВО — 211,

— самолетов — 281,

— вертолетов — 264,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 1617 (+4),

— крылатых ракет — 592,

— кораблей/катеров — 16,

— автомобильной техники и автоцистерн — 4544 (+4),

— специальной техники — 169 (+2).

Читайте также: В Луганской области подразделение РФ за неделю потеряло до 70% личного состава — Генштаб

Дмитро Гриниченко
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