ВСУ уничтожили 24 танка и 620 оккупантов за минувшие сутки — потери России от Генштаба
Вооруженные Силы Украины уничтожили 620 российских оккупантов и 24 танка за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Военные сообщали утром, что ВСУ отбили атаки противника в районах Стельмаховки, Макеевки и Серебрянского лесничества Луганской области, Верхнекаменского, Белогоровки, Соледара, Юрьевки, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Времовки Донецкой области.
Общие потери противника с 24 февраля составили:
— личного состава — около 94 760 (+620),
— танков — 2966 (+24),
— боевых бронированных машин — 5928 (+8),
— артиллерийских систем — 1929 (+1),
— РСЗО — 397,
— средства ПВО — 211,
— самолетов — 281,
— вертолетов — 264,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 1617 (+4),
— крылатых ракет — 592,
— кораблей/катеров — 16,
— автомобильной техники и автоцистерн — 4544 (+4),
— специальной техники — 169 (+2).
- Армия России, вероятно, перебросила подразделения воздушно-десантных войск на Донбасс.
- Сохранение за собой оккупированного Сватово Луганской области, вероятно, будет приоритетом россиян.
- Россияне готовят контрнаступление на Луганском направлении, однако Силы обороны Украины знают об этом и активно противодействуют.
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