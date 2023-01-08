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Оккупанты расстреливают своих военных за желание сдаться в плен – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
08.01.2023, 18:37
Оккупанты расстреливают своих военных за желание сдаться в плен – Генштаб - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

Российские оккупанты пытаются поддерживать дисциплину расстрелами собственных военнослужащих. Об этом в вечерней сводке пишет Генштаб ВСУ.

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Генштаб сообщает, что оккупанты привлекают Росгвардию для борьбы с паническими настроениями среди личного состава на Запорожском направлении. В частности, по данным Генштаба, 5 января возле Чистополья были расстреляны шесть человек, которые говорили о сдаче в плен ВСУ.

Также Генштаб называет попыткой дискредитации военного руководства Украины распространение россиянами дезинформации о якобы планах ВСУ обстрелять медицинские учреждения Луганской области.

Российские войска продолжают попытки наступать на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении.

Генштаб напоминает, что сохраняется опасность авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины. 

Авиация ВСУ 8 января нанесла 10 ударов по районам сосредоточения российских войск, а также два удара по позициям ЗРК оккупантов. Также за сутки сбиты три вражеских БПЛА и три вертолета: Ми-24, Ка-52 и еще один, тип которого уточняется.

Ракетные войска и артиллерия ВСУ ударили по двум районам сосредоточения живой силы и по складу горюче-смазочных материалов оккупантов.

Читайте также: Соледар и Бахмут держатся. Силы обороны отбили атаки у 16 населенных пунктов – Генштаб

Сергій Бережний
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