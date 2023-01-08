Соледар и Бахмут держатся. Силы обороны отбили атаки у 16 населенных пунктов – Генштаб

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил, что в течение 7 января украинские войска отбили атаки оккупантов у 16 населенных пунктов. Среди них – Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка Луганской области, а также Раздоловка, Соледар, Бахмут, Железное, Первомайское, Водяное и Победа в Донецкой области.

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"Неся большие потери, враг ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направления и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении", – говорится в утренней сводке.

На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются.

Генштаб заявил, что, несмотря на объявленный российскими оккупантами режим прекращения огня, за прошедшие сутки, противник нанес девять ракетных, три авиационных удара и совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре.

Есть раненые и погибшие среди мирного населения.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский несколько дней назад сообщил, что у оккупантов был приказ захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря. Им этого не удалось, но за последние дни российские войска увеличили давление на украинских защитников в Соледаре.

В США считают, что россияне хотят больше всего взять под контроль эту территорию из-за богатых залежей соли и гипса.

Андрій Водяний

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