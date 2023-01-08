Воздушные силы сбили вертолет Ка-52 и БПЛА Орлан-10 оккупантов – видео
08.01.2023, 16:26
Вертолет КА-52 (фото - скриншот из видео)
Подразделения воздушного командования "Центр" на восточном направлении уничтожили, по предварительным данным, вертолет Ка-52 и БПЛА Орлан-10.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Воздушные цели были сбиты с использованием ЗРК С-300В1.
Воздушные силы ВСУ показали также видео уничтожения БПЛА Орлан-10.
- 5 января украинские защитники сбили самолет Су-25 и вертолет Ми-8 российских оккупантов.
Читайте также: "Пока мы можем уничтожать их только на аэродромах". Пилот сказал, чего не хватает ВС ВСУ
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев • Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільнотиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии