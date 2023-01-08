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Воздушные силы сбили вертолет Ка-52 и БПЛА Орлан-10 оккупантов – видео

Цей матеріал також доступний українською
08.01.2023, 16:26
Воздушные силы сбили вертолет Ка-52 и БПЛА Орлан-10 оккупантов – видео - Фото
Вертолет КА-52 (фото - скриншот из видео)

Подразделения воздушного командования "Центр" на восточном направлении уничтожили, по предварительным данным, вертолет Ка-52 и БПЛА Орлан-10.

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Воздушные цели были сбиты с использованием ЗРК С-300В1.

Инфографика – Повітряні Сили ЗС України

Воздушные силы ВСУ показали также видео уничтожения БПЛА Орлан-10.

 

Читайте также: "Пока мы можем уничтожать их только на аэродромах". Пилот сказал, чего не хватает ВС ВСУ

Сергій Бережний
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ка-52 Орлан-10 С-300В война вертолет
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