Оккупанты силой депортируют жителей Попасной – глава ОВА

В захваченной Попасной оккупанты "объявили охоту на мирных жителей" и силой депортируют их на оккупированные с 2014 года территории Донбасса. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Боевики обследуют руины в поисках живых людей и под дулами автоматов вывозят их в Первомайск и Стаханов.

"Людей удерживают против их воли. Родственники не могут с ними связаться. Что происходит с попаснянами, находящимися у захватчиков, – неизвестно", – написал Гайдай.

Он отметил, что с 8 мая разрушенную Попасную контролируют оккупанты. Город, по его словам, разрушен до основания. Под оккупацией оказались более полутора тысяч жителей, которые отказались выезжать, сообщил Гайдай.

Вчера советник главы ОП Алексей Арестович сообщил, что армия России планирует наступления сразу на трех направлениях – в районе Попасной, Авдеевки и Запорожья. Но украинские войска смогут дать им отпор.

Вадим Ребрина

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