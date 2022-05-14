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Оккупанты силой депортируют жителей Попасной – глава ОВА

Цей матеріал також доступний українською
14.05.2022, 18:57
Оккупанты силой депортируют жителей Попасной – глава ОВА - Фото
Фото: t.me/luhanskaVTSA

В захваченной Попасной оккупанты "объявили охоту на мирных жителей" и силой депортируют их на оккупированные с 2014 года территории Донбасса. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Боевики обследуют руины в поисках живых людей и под дулами автоматов вывозят их в Первомайск и Стаханов.

"Людей удерживают против их воли. Родственники не могут с ними связаться. Что происходит с попаснянами, находящимися у захватчиков, – неизвестно", – написал Гайдай.

Он отметил, что с 8 мая разрушенную Попасную контролируют оккупанты. Город, по его словам, разрушен до основания. Под оккупацией оказались более полутора тысяч жителей, которые отказались выезжать, сообщил Гайдай.

  • Вчера советник главы ОП Алексей Арестович сообщил, что армия России планирует наступления сразу на трех направлениях – в районе Попасной, Авдеевки и Запорожья. Но украинские войска смогут дать им отпор.
Вадим Ребрина
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Попасная Сергей Гайдай
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