Оккупанты силой депортируют жителей Попасной – глава ОВА
14.05.2022, 18:57
Фото: t.me/luhanskaVTSA
В захваченной Попасной оккупанты "объявили охоту на мирных жителей" и силой депортируют их на оккупированные с 2014 года территории Донбасса. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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"Людей удерживают против их воли. Родственники не могут с ними связаться. Что происходит с попаснянами, находящимися у захватчиков, – неизвестно", – написал Гайдай.
Он отметил, что с 8 мая разрушенную Попасную контролируют оккупанты. Город, по его словам, разрушен до основания. Под оккупацией оказались более полутора тысяч жителей, которые отказались выезжать, сообщил Гайдай.
- Вчера советник главы ОП Алексей Арестович сообщил, что армия России планирует наступления сразу на трех направлениях – в районе Попасной, Авдеевки и Запорожья. Но украинские войска смогут дать им отпор.
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