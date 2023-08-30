UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оккупанты создали фейковые ролики "Киевстара" с якобы потерями ВСУ. В компании опровергли

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2023, 14:40
Оккупанты создали фейковые ролики
Фото: Генштаб ВСУ

Российские пропагандисты распространяют дезинформацию, якобы компания "Киевстар" в рекламе своей благотворительной акции раскрыла "реальные потери" Украины в войне. Компания опровергла эти заявления, сообщает Центр противодействия дезинформации.

В фейковых роликах "Киевстар" якобы призывала посылать сообщения погибшим солдатам и утверждала, что "сотни тысяч защитников" не смогут на них ответить, пишет ЦПД.

"Киевстар" сообщил ведомству, что никаких благотворительных акций компания не проводила и не распространяла никаких "промороликов".

Распространяющие подобные информационно-психологические спецоперации пропагандисты пытаются деморализовать ВСУ и повлиять на мобилизацию, сея панику среди украинцев, заключают в ЦПД.

Фото: ЦПД

  • 19 июня министр обороны Резников признал, что Силы обороны несут потери во время контрнаступления, однако эти потери гораздо меньше, чем в РФ.
  • 19 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что информация об общем количестве погибших и раненых во время военного положения является государственной тайной, враг может использовать такие данные для просчета действий Украины.
  • В ответ на запрос LIGA.net в Нацполиции сообщили, что в результате российской агрессии в Украине погибли более 8 000 мирных жителей.

Читайте также: Россияне разгоняют фейковую цитату Резникова о мобилизации украинцев в Канаде – СНБО

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаКиевстарпотерицпд
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 