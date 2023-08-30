Оккупанты создали фейковые ролики "Киевстара" с якобы потерями ВСУ. В компании опровергли

Российские пропагандисты распространяют дезинформацию, якобы компания "Киевстар" в рекламе своей благотворительной акции раскрыла "реальные потери" Украины в войне. Компания опровергла эти заявления, сообщает Центр противодействия дезинформации.

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В фейковых роликах "Киевстар" якобы призывала посылать сообщения погибшим солдатам и утверждала, что "сотни тысяч защитников" не смогут на них ответить, пишет ЦПД.

"Киевстар" сообщил ведомству, что никаких благотворительных акций компания не проводила и не распространяла никаких "промороликов".

Распространяющие подобные информационно-психологические спецоперации пропагандисты пытаются деморализовать ВСУ и повлиять на мобилизацию, сея панику среди украинцев, заключают в ЦПД.

19 июня министр обороны Резников признал, что Силы обороны несут потери во время контрнаступления, однако эти потери гораздо меньше, чем в РФ.

19 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что информация об общем количестве погибших и раненых во время военного положения является государственной тайной, враг может использовать такие данные для просчета действий Украины.

В ответ на запрос LIGA.net в Нацполиции сообщили, что в результате российской агрессии в Украине погибли более 8 000 мирных жителей.

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