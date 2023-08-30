Окупанти створили фейкові ролики Київстара з нібито втратами ЗСУ. У компанії спростували

Російські пропагандисти поширюють дезінформацію, нібито компанія "Київстар" у рекламі своєї благодійної акції розкрила "реальні втрати" України у війні. Компанія спростувала ці заяви, повідомляє Центр протидії дезінформації.

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У фейкових роликах "Київстар" нібито закликала надсилати повідомлення загиблим солдатам та стверджувала, що "сотні тисяч захисників" не зможуть на них відповісти, пише ЦПД.

"Київстар" повідомив відомству, що жодних благодійних акцій компанія не проводила та не поширювала жодних "промороликів".

Пропагандисти, які поширюють подібні інформаційно-психологічні спецоперації, намагаються деморалізувати ЗСУ та вплинути на мобілізацію, сіючи паніку серед українців, підсумовують у ЦПД.

19 червня міністр оборони Резніков визнав, що Сили оборони зазнають втрат під час контрнаступу, проте ці втрати набагато менші, ніж у РФ.

19 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що інформація щодо загальної кількості загиблих та поранених під час воєнного стану є державною таємницею, ворог може використовувати такі дані для прорахунку дій України.

У відповідь на запит LIGA.net у Нацполіції повідомили, що внаслідок російської агресії в Україні загинули понад 8 000 мирних жителів.

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