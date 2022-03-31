Оккупанты создают ударные группировки в районе Изюма, перемещают артиллеристов – Генштаб

В районе Изюма Харьковской области российские оккупанты создают ударные группировки. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ на 24:00 30 марта.

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На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков, ведет артобстрелы города.

Оккупанты перемещают артиллерийские подразделения в районе Изюма, создают ударные группировки, в том числе из состава ранее выведенных войск.

Волынское направление. В Беларуси, в районах Пинска и Лунинца зафиксированы подразделения воздушно-десантных войск РФ, которые, вероятно, вывели с территории Украины.

На Полесском направлении идет перегруппировка подразделений Восточного военного округа. Ожидается их перемещение на другие направления.

На Северском направлении оккупанты сосредоточились на ведении диверсионно-разведывательной деятельности и пытаются наладить тыловое обеспечение.

Ожидается, что в ближайшее время враг усилит обстрелы украинских позиций, чтобы переместить свои войска и попытаться блокировать Чернигов.

Донецкое направление. Враг пытался атаковать в районах Попасной, Рубежного, Новобахмутовки, Марьинки, Золотой Нивы. Успеха не имел.

Оккупанты продолжают штурмовать Мариуполе.

Ожидаются попытки врага провести наступление в направлениях Краматорска и Покровска, а также сосредоточить усилия в направлении Светлодарска.

На Южнобужском направлении противник пытается восстановить боеспособность и пополнить запасы.

Сил обороны восстановили контроль над населенными пунктами Орлово, Заградовка, Кочубеевка.

Вран пытается атаковать в направлении Александровки.

Сохраняется угроза применения российскими оккупантами ракетного вооружения по объектам оборонно-промышленного комплекса и логистической инфраструктуры Украины. В акватории Черного моря находятся корабли, оснащенные крылатыми ракетами морского базирования "Калибр". В военно-морской базе Севастополь завершено пополнение "Калибрами" фрегата Адмирал Макаров.

Продолжается перемещение на территорию Украины дополнительных подразделений вооруженных сил РФ для участия в войне.

По имеющимся данным, в пунктах постоянной дислокации воинских частей и подразделений Восточного военного округа РФ остались в подавляющем большинстве военнослужащие срочной службы, что свидетельствует об исчерпании возможностей формирования дополнительных подразделений.

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Наталия Медведева

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