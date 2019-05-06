Оккупанты уберут из учебника главу, возмутившую крымских татар

Айдер Аблятипов (скриншот с видео)

Оккупационная администрация Крыма пообещала изъять из школьного учебника по истории главу "о коллаборационизме" крымских татар в годы Второй мировой войны, которая вызвала волну критики на оккупированном Россией полуострове. Об этом сообщает Интерфакс.

Отмечается, что соответствующий учебник, выпущенный в 2018 году, то есть уже после незаконной аннексии Крыма Россией, мог спровоцировать межнациональный конфликт.

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"Решение принято с целью предотвращения конфликта на межнациональной почве. Указанная глава - о коллаборационизме - будет изъята из учебника. К началу учебного года эта работа будет проведена", - сообщили в пресс-службе так называемого министерства образования, науки и молодежи Крыма.

Изъять спорные страницы с некорректной информацией ранее предложила группа экспертов, которую создали для изучения учебника.

В середине февраля совет крымских татар обратился к главе оккупационной администрации Сергею Аксенову с просьбой изъять из всех школьных и публичных библиотек учебное пособие "История Крыма для 10-х классов".

Совет возмутило то, что крымские татары в нем представлены как коллаборационисты, активно сотрудничавшие с нацистскими оккупантами.

Издание отмечает, что координатором подготовки учебника указан "заместитель министра образования, науки и молодежи" Айдер Аблятипов.

Аблятипов уже был заместителем министра образования и науки Автономной Республики Крым с 2005 по 2011 гг.

В мае 2014 года российские оккупанты назначили его на ту же должность.

Прокуратура Автономной Республики Крым установила анкетные данные более 21000 человек, которые на момент оккупации полуострова Россией работали в правоохранительных органах при ставленниках Кремля.