Оккупанты ударили дроном по Днепропетровщине – есть погибший
Вечером в воскресенье, 27 апреля, россияне ударили дроном по Днепропетровской области – есть погибший, сообщил глава обладминистрации Сергей Лысак.
Из-за удара беспилотником загорелся частный дом в Новопавловской общине Синельниковского района.
"Ожоги получил 34-летний мужчина. Его везли в больницу, чтобы спасти. Но, к сожалению, по дороге жизнь оборвалась. Травмы оказались слишком тяжелы", – написал Лысак.
Новопавловская территориальная община, с центром в селе Новопавловка, охватывает 11 населенных пунктов. Община расположена на административной границе Днепропетровской и Донецкой областей, в пяти километрах от линии фронта.
Ранее вечером Лысак сообщил, что оккупанты атаковали общину управляемой авиабомбой – были побиты восемь частных домов, обошлось без пострадавших и жертв.
Также захватчики в течение воскресенья атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и обстреливали район из артиллерии: пострадала 73-летняя женщина, она находится на амбулаторном лечении.
Из-за ударов повреждены семь частных домов, пять хозяйственных сооружений и парник. Повреждена инфраструктура, 30 солнечных панелей, газопровод и линия электропередач.
- В ночь на 27 апреля захватчики атаковали дронами Павлоград Днепропетровской области – погиб мужчина, ранена 14-летняя девушка.
- В целом оккупанты атаковали Украину 149 беспилотниками, есть последствия в шести областях.
- Россияне ударили авиабомбами по частному сектору Константиновки Донецкой области – погибли трое гражданских, четверо ранены.