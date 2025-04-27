Оккупанты ударили дроном по Днепропетровщине – есть погибший

Из-за пожара ожоги получил 34-летний мужчина, его жизнь оборвалась по дороге в больницу

Российский оккупант (Иллюстративное фото: ресурс захватчиков)

Вечером в воскресенье, 27 апреля, россияне ударили дроном по Днепропетровской области – есть погибший, сообщил глава обладминистрации Сергей Лысак.

Из-за удара беспилотником загорелся частный дом в Новопавловской общине Синельниковского района.

"Ожоги получил 34-летний мужчина. Его везли в больницу, чтобы спасти. Но, к сожалению, по дороге жизнь оборвалась. Травмы оказались слишком тяжелы", – написал Лысак.

Новопавловская территориальная община, с центром в селе Новопавловка, охватывает 11 населенных пунктов. Община расположена на административной границе Днепропетровской и Донецкой областей, в пяти километрах от линии фронта.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

Ранее вечером Лысак сообщил, что оккупанты атаковали общину управляемой авиабомбой – были побиты восемь частных домов, обошлось без пострадавших и жертв.

Также захватчики в течение воскресенья атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и обстреливали район из артиллерии: пострадала 73-летняя женщина, она находится на амбулаторном лечении.

Из-за ударов повреждены семь частных домов, пять хозяйственных сооружений и парник. Повреждена инфраструктура, 30 солнечных панелей, газопровод и линия электропередач.

Фото: Telegram Сергей Лысак

Фото: Telegram Сергей Лысак

Фото: Telegram Сергей Лысак

Фото: Telegram Сергей Лысак