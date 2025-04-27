Окупанти вдарили дроном по Дніпропетровщині – є загиблий
Ввечері у неділю, 27 квітня, росіяни вдарили дроном по Дніпропетровської області – є загиблий, повідомив голова обладміністрації Сергій Лисак.
Через удар безпілотником зайнявся приватний будинок у Новопавлівській громаді Синельниківського району.
"Опіки отримав 34-річний чоловік. Його везли до лікарні, аби врятувати. Та, на жаль, дорогою життя обірвалося. Травми виявилися занадто важкі", – написав Лисак.
Новопавлівська територіальна громада, з центром у селі Новопавлівка, охоплює 11 населених пунктів. Громада розташована на адміністративній межі Дніпропетровської та Донецької областей, на відстані близько п'яти кілометрів від лінії фронту.
Раніше ввечері Лисак повідомив, що окупанти атакували громаду керованою авіабомбою – були побиті вісім приватних будинків, обійшлося без постраждалих та жертв.
Також загарбники впродовж неділі атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та обстрілювали район з артилерії: постраждала 73-річна жінка, вона перебуває на амбулаторному лікуванні.
Через удари пошкоджено сім приватних будинків, п'ять господарських споруд та парник. Понівечено інфраструктуру, 30 сонячних панелей, газогін та лінію електропередач.
- У ніч проти 27 квітня загарбники атакували дронами Павлоград Дніпропетровської області – загинув чоловік, поранено 14-річну дівчину.
- Загалом окупанти атакували Україну 149 безпілотниками, є наслідки у шести областях.
- Росіяни вдарили авіабомбами по приватному сектору Костянтинівки на Донеччині – загинули троє цивільних, четверо поранено.