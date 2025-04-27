Окупанти вдарили дроном по Дніпропетровщині – є загиблий

Через пожежу опіки отримав 34-річний чоловік, його життя обірвалось дорогою до лікарні

Російський окупант (Ілюстративне фото: ресурс загарбників)

Ввечері у неділю, 27 квітня, росіяни вдарили дроном по Дніпропетровської області – є загиблий, повідомив голова обладміністрації Сергій Лисак.

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Через удар безпілотником зайнявся приватний будинок у Новопавлівській громаді Синельниківського району.

"Опіки отримав 34-річний чоловік. Його везли до лікарні, аби врятувати. Та, на жаль, дорогою життя обірвалося. Травми виявилися занадто важкі", – написав Лисак.

Новопавлівська територіальна громада, з центром у селі Новопавлівка, охоплює 11 населених пунктів. Громада розташована на адміністративній межі Дніпропетровської та Донецької областей, на відстані близько п'яти кілометрів від лінії фронту.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

Раніше ввечері Лисак повідомив, що окупанти атакували громаду керованою авіабомбою – були побиті вісім приватних будинків, обійшлося без постраждалих та жертв.

Також загарбники впродовж неділі атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та обстрілювали район з артилерії: постраждала 73-річна жінка, вона перебуває на амбулаторному лікуванні.

Через удари пошкоджено сім приватних будинків, п'ять господарських споруд та парник. Понівечено інфраструктуру, 30 сонячних панелей, газогін та лінію електропередач.

Фото: Telegram Сергій Лисак

Фото: Telegram Сергій Лисак

Фото: Telegram Сергій Лисак

Фото: Telegram Сергій Лисак

Фото: Telegram Сергій Лисак