Оккупанты ударили по селу под Харьковом: погибли два человека, в том числе ребенок – фото

Российские войска нанесли авиаудар по селу Донец Чугуевского района Харьковской области. Об этом сообщает Госслужба чрезвычайной ситуации.

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Отмечается, что авиаудар был в 19:05. Снаряд попал в жилой дом, погибли два человека, в том числе ребенок 2015 года рождения. Из-под завалов спасли одного человека.

Марк Сировой

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