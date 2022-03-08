Оккупанты ударили по селу под Харьковом: погибли два человека, в том числе ребенок – фото
08.03.2022, 22:19
Авиаудар по селу Донец, Харьковская область (фото – ГСЧС)
Российские войска нанесли авиаудар по селу Донец Чугуевского района Харьковской области. Об этом сообщает Госслужба чрезвычайной ситуации.
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Отмечается, что авиаудар был в 19:05. Снаряд попал в жилой дом, погибли два человека, в том числе ребенок 2015 года рождения. Из-под завалов спасли одного человека.
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