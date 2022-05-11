Оккупанты утром ударили ракетами по Запорожью и Славянску: пострадавших нет

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по двум микрорайонам города Славянска Донецкой области, сообщил мэр города Вадим Лях.

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"Утро 11 мая в Славянске выдалось холодным и недобрым. Враг нанес ракетные удары по двум микрорайонам города", – сказал он.

По словам мэра города, никто не пострадал в результате ракетного обстрела. Степень разрушений пока устанавливается.

Армия РФ также утром обстреляла Запорожье. Ракету сбили над населенном пунктом областного центра, она разорвалась над инфраструктурным объектом.

По информации Запорожской ОВА, пострадавших нет.

9 мая оккупанты обстреляли центральную часть города Славянск.

8 мая Генштаб сообщал об активизации боевых действий в Донецкой и Луганской областях. Под угрозой находятся Северодонецк и Лисичанск.

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