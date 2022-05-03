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Под Славянском артиллерийским ударом разрушен мост через Северский Донец – CNN

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2022, 00:06
Под Славянском артиллерийским ударом разрушен мост через Северский Донец – CNN - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА

Около Славянска Донецкой области артиллерийским ударом взорван автодорожный мост, который являлся важным транспортным объектом – он соединял город с населенными пунктами, которые расположены восточнее. Об этом пишет CNN, ссылаясь на изображения, полученные через геолокацию.

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Уточняется, что, как минимум, один артиллерийский снаряд разорвался вблизи или на мосту через реку Северский Донец.

Мост был важным связующим звеном между Славянском и городом Лиман, который расположен восточнее и в последние дни находится под массированными обстрелами российских оккупантов.

  • Армия России снова нанесла ракетный удар по мосту через Днестровский лиман.
  • 29 апреля был взорван ж/д мост через Северский Донец на линии наступления войск РФ на Славянск.

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Яна Катасонова
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славянск война мост
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