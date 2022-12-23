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Оккупанты увеличили переброску по железной дороге подкреплений в районы боев – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2022, 18:40
Оккупанты увеличили переброску по железной дороге подкреплений в районы боев – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Российские захватчики увеличили переброску по железной дороге подкреплений в районы боев. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке 23 декабря.

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Как отмечается, оккупанты продолжают сосредоточивать усилия на ведении наступательных действий в Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

"Враг увеличил объемы перевозок железнодорожным транспортом личного состава, военной техники и боеприпасов в районы ведения боевых действий", – сообщили в Генштабе.

На Купянском направлении россияне пытаются улучшить тактическое положение. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском – обороняются.

На севере Украины обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

"Оккупанты планируют развернуть на территории Беларуси полевой госпиталь", – пишет Генштаб.

Украинская авиация в течение суток нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили два пункта управления, два склада боеприпасов и 11 районов сосредоточения живой силы оккупантов.

Информация о потерях врага уточняется.

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Наталія Медведєва
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