Оккупанты в Луганской области пытаются скрыть тотальную мобилизацию и объявили учения – ГШ

В Луганской области оккупанты и коллаборанты объявили о проведении военных учений – таким образом они пытаются скрыть тотальную мобилизацию. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины.

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Как отмечается, представители российских оккупантов во временно захваченной Луганской области заявили о начале масштабных военных учений.

На так называемые учения планируется привлечь всех мужчин призывного возраста Старобельска, Счастья, Нового Айдара, Новопскова и Нижнетеплого, у которых есть паспорта с надписями "лнр" и "российская федерация".

"Таким образом, оккупанты пытаются скрыть тотальную мобилизацию в вышеназванных населенных пунктах", – говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

По данным источника в НАТО, Россия сейчас теряет в Украине до 1500 человек в день в ходе наступлений, в основном под Бахмутом.

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Наталія Медведєва

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