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Оккупанты в Луганской области пытаются скрыть тотальную мобилизацию и объявили учения – ГШ

Цей матеріал також доступний українською
18.03.2023, 07:46
Оккупанты в Луганской области пытаются скрыть тотальную мобилизацию и объявили учения – ГШ - Фото
Мобилизация в ОРДЛО (Фото: ГУР)

В Луганской области оккупанты и коллаборанты объявили о проведении военных учений – таким образом они пытаются скрыть тотальную мобилизацию. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины.

Как отмечается, представители российских оккупантов во временно захваченной Луганской области заявили о начале масштабных военных учений.

На так называемые учения планируется привлечь всех мужчин призывного возраста Старобельска, Счастья, Нового Айдара, Новопскова и Нижнетеплого, у которых есть паспорта с надписями "лнр" и "российская федерация".

"Таким образом, оккупанты пытаются скрыть тотальную мобилизацию в вышеназванных населенных пунктах", – говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Читайте также: Армия России в ужасном состоянии, наступление ВСУ может начаться в апреле — The Economist

Наталія Медведєва
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война мобилизация генштаб
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