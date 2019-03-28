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28.03.2019, 20:14

Оккупанты в Симферополе арестовали 11 крымскотатарских активистов

Оккупанты в Симферополе арестовали 11 крымскотатарских активистов - Фото
Фото: depositphotos.com

Задержанных отправили в СТЗО до 15 мая

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Подконтрольный Кремлю Киевский райсуд оккупированного Симферополя арестовал 11 крымскотатарских активистов из числа задержанных российскими силовиками 27 марта по подозрению в причастности к деятельности организации Хизб ут-Тахрир. Об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев, передает Крым.Реалии.

По его словам, Руслану Сулейманову, Алиму Керимову, Рустему Шейхалиеву, Меджиту Абдурахманову, Яшару Муединову, Билялу Адилову, Джемилю Гафарову, Ризе Изетову, Иззету Абдуллаеву, Асану Яникову и Шабану Умерову избрана мера пресечения в виде содержания в СИЗО до 15 мая.

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"Заседания проходили в закрытом режиме. Некоторые судьи умудрялись проводить слушания по пять минут. Их не кормили. Насколько я знаю, родственникам не разрешали передать еду, воды только дали попить", - рассказал Эдем Семедляев.

Здание суда окружили российские силовики. Они требовали от людей, которые пришли поддержать задержанных, отойти от здания, предупреждая об административной ответственности за "участие в несанкционированных собраниях".

27 марта подконтрольный Кремлю Киевский райсуд оккупированного Симферополя арестовал девять крымскотатарских активистов, задержанных рано утром, после около 25 одновременных обысков в домах активистов правозащитной группы "Крымская солидарность".

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Теги: симферополь, Крым, арест, крымские татары
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