Оккупанты рекламируют в Twitter "российский Крым". Аккаунт Украины отреагировал мемом

Официальный аккаунт РФ в Twitter опубликовал фотографии осенней природы во временно оккупированном Крыму, не забыв назвать полуостров российским. Аккаунт Украины отреагировал на кремлевскую пропаганду известным в сети Интернет мемом.

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"Осень в российском Крыму – это нечто", – подписали из РФ снимки бухты, гор, причала и водопада.

"Продвигать украинские регионы хорошо, но еще лучше – свалить оттуда", – написано в адрес россиян в ответе от аккаунта Украины.

Наибольшее число одобрений к ответу Украины получил комментарий @An_American_Gal: "Черт побери, Украина просто вынесла Россию этим твитом. Легендарно".

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Также много лайков собрал комментарий @BillYaciuk, который пишет: "Я канадец. Как по мне, Россия не имеет права использовать знак кленового листа в каком-либо из своих твитов. #CrimeaIsUkraine".

СПРАВКА. В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ без опознавательных знаков при помощи агентуры на местах и пособников оккупировала украинский Крым. Чуть позднее РФ . В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ без опознавательных знаков при помощи агентуры на местах и пособников оккупировала украинский Крым. Чуть позднее РФ начала войну на Донбассе . После активной фазы 2014-2015 годов она перешла в позиционную с нерегулярными вспышками локальных и более масштабных боев. Москва продолжает отрицать участие в войне (но признала захват Крыма), утверждая, в том числе через соцсети, СМИ и пособников в Украине, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР и не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом.

Секретарь СНБО Данилов заявил, что "украинские военные могут освободить Донбасс и Крым, но многие погибнут".

Главнокомандующий ВСУ перечислил, что будет считать победой в войне с Россией.

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Евгений Пилипенко

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