Оккупанты рекламируют в Twitter "российский Крым". Аккаунт Украины отреагировал мемом
Официальный аккаунт РФ в Twitter опубликовал фотографии осенней природы во временно оккупированном Крыму, не забыв назвать полуостров российским. Аккаунт Украины отреагировал на кремлевскую пропаганду известным в сети Интернет мемом.
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"Осень в российском Крыму – это нечто", – подписали из РФ снимки бухты, гор, причала и водопада.
"Продвигать украинские регионы хорошо, но еще лучше – свалить оттуда", – написано в адрес россиян в ответе от аккаунта Украины.
Наибольшее число одобрений к ответу Украины получил комментарий @An_American_Gal: "Черт побери, Украина просто вынесла Россию этим твитом. Легендарно".
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Также много лайков собрал комментарий @BillYaciuk, который пишет: "Я канадец. Как по мне, Россия не имеет права использовать знак кленового листа в каком-либо из своих твитов. #CrimeaIsUkraine".
- Секретарь СНБО Данилов заявил, что "украинские военные могут освободить Донбасс и Крым, но многие погибнут".
- Главнокомандующий ВСУ перечислил, что будет считать победой в войне с Россией.
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