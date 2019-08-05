Оккупанты вынесли приговоры 17 крымчанам за отказ идти в армию РФ

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В 2019 году в незаконно анексированном Крыму российские оккупанты возбудили 20 новых уголовных дел за уклонение от воинской службы в вооруженных силах РФ. В 17-ти из них вынесен приговор, еще три - на рассмотрении. Об этом сообщает в Facebook Крымская правозащитная группа.

Отмечается, что в июле по этой статье вынесено пять приговоров, а всего таких дел в отношении крымчан открыто минимум 69.

По данным КПГ, после оккупации в армию РФ призвали около 18 900 жителей Крыма.

Крымская правозащитная группа (КПГ) напомнила, что призыв крымчан в армию РФ грубо нарушает нормы международного гуманитарного права.

Проведение призыва жителей оккупированных территорий в ряды армии оккупирующей державы, а также непрекращающаяся на территории Крыма пропаганда службы в ВС РФ нарушают ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны (четвертой Женевской Конвенции), а перемещение призванных граждан Украины с оккупированной территории на территорию РФ нарушает ст. 49 этой Конвенции.

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