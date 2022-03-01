Оккупанты взрывают электрические подстанции в Харькове. "Это настоящий геноцид" – Терехов

Российские оккупационные взрывают электрические подстанции в Харькове. Часть районов Харькова уже отключена от электроэнергии. Об этом в эфире канала Украина 24 рассказал мэр города Игорь Терехов.

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По его словам, в результате сегодняшних обстрелов Харькова российскими оккупантами повреждены больше 87 домов. Люди находятся под завалами.

"Сейчас начали взрывать наши подстанции, которые снабжают нас электроэнергией. Часть районов Харькова уже отключена от электроэнергии. Соответственно возникают проблемы с водо- и теплоснабжением", – сказал мэр.

"То, что сегодня произошло в Харькове и происходит — это настоящий геноцид. Это не какая-то военная операция, а настоящая война на уничтожение народа", – убежден Терехов.

Он сказал, что никто в Харькове не мог подумать, что российские войска могут стрелять в мирных жителей.

В ходе войны РФ против Украины оккупационные войска неоднократно обстреливали объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома и мирных жителей, что привело к разрушениям и смертям. Один из последних примеров – сегодняшний обстрел Харькова, в ходе которого погибли 9 человек.







Вадим Ребрина

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