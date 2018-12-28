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28.12.2018, 07:52

Оккупанты заявили об окончании строительства заграждений в Крыму

Оккупанты заявили об окончании строительства заграждений в Крыму - Фото
Фото: pixabay.com

ФСБ страны-агрессора РФ отчиталась о построенном заграждении между Крымом и материковой Украиной

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На границе временно оккупированного Крыма и материковой Украины завершено строительство заграждения и настройка системы сигнализационных датчиков. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на так называемое крымское пограничное управление ФСБ.

"Завершилось плановое строительство рубежа инженерно-технических сооружений и настройка сложнейшей системы сигнализационных датчиков в районе Перекопского перешейка", - отмечается в сообщении.

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Заграждения длиной более 60 километров в районе Перекопского перешейка были дополнены вибрационными датчиками, а также радиолучевыми датчиками с видеокамерами ночного видения.

17 декабря 2018 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вбросил фейк о том, что в конце месяца Украина "планирует вооруженную провокацию" на админгранице с временно оккупированным Крымом, и тут же пригрозил президенту Петру Порошенко ответом Москвы на это.

 

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Теги: админграница с Крымом, Крым, оккупанты, фсб, заграждения
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