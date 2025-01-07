Оккупационным администрациям раздали планы по вывозу детей в милитарные лагеря – ЦНС
Оккупационные администрации на временно захваченных территориях Украины получили от Кремля план по направлению детей в милитарные лагеря в 2025 году. Об этом пишет Центр национального сопротивления.
Детей отправят в лагерь "Авангард" в Волгоградской области. Официально лагерь называется центром "патриотического воспитания", однако фактически это – милитарный лагерь, где детям пропагандируют военную карьеру в училищах РФ, сообщают в ЦНС.
"У каждого региона есть план по количеству детей, которые должны быть отправлены в лагерь в течение сезона. Сами оккупационные администрации переложили ответственность за набор участников на кремлевские движения в регионе", – говорится в сообщении.
ЦНС также призвал сообщать о коллаборантах, которые помогают реализовать политику Кремля на временно оккупированных территориях для привлечения их к ответственности.
- По данным омбудсмена Лубинца, с начала полномасштабного вторжения России оккупанты выкрали из Украины более 20 000 детей. Еще 1,5 млн детей могут быть депортированы.
- 3 декабря 2024 года Зеленский заявил, что Украина постоянно работает над тем, чтобы украинские дети вернулись домой, а все виновные в преступлении похищения были наказаны.