Оккупационным администрациям раздали планы по вывозу детей в милитарные лагеря – ЦНС

В частности известно, что детей будут отправлять в лагерь "Авангард" в Волгоградской области

Юнармия (Иллюстративное фото: ЕРА)

Оккупационные администрации на временно захваченных территориях Украины получили от Кремля план по направлению детей в милитарные лагеря в 2025 году. Об этом пишет Центр национального сопротивления.

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Детей отправят в лагерь "Авангард" в Волгоградской области. Официально лагерь называется центром "патриотического воспитания", однако фактически это – милитарный лагерь, где детям пропагандируют военную карьеру в училищах РФ, сообщают в ЦНС.

"У каждого региона есть план по количеству детей, которые должны быть отправлены в лагерь в течение сезона. Сами оккупационные администрации переложили ответственность за набор участников на кремлевские движения в регионе", – говорится в сообщении.

ЦНС также призвал сообщать о коллаборантах, которые помогают реализовать политику Кремля на временно оккупированных территориях для привлечения их к ответственности.