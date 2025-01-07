Окупаційним адміністраціям роздали плани з вивозу дітей у мілітарні табори Росії – ЦНС
Окупаційні адміністрації на тимчасово захоплених територіях України отримали від Кремля план щодо направлення дітей до мілітарних таборів у 2025 році. Про це пише Центр національного спротиву.
Дітей відправлятимуть у табір "Авангард" у Волгоградській області. Офіційно табір має назву центру "патріотичного виховання", проте фактично він є мілітарним табором, де дітям пропагують військову кар’єру в училищах РФ, повідомляють у ЦНС.
"Кожен регіон має план з кількості дітей, які мають бути відправлені до табору впродовж сезону. Самі окупаційні адміністрації поклали відповідальність за набір учасників на кремлівські рухи в регіоні", – йдеться у повідомленні.
ЦНС також закликав повідомляти щодо колаборантів, які допомагають реалізувати політику Кремля на тимчасово окупованих територіях для притягнення їх до відповідальності.
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